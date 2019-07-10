Будущая глава Еврокомиссии о диалоге ЕС с Россией: "Нужно быть готовыми"

Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз сформировать единую и сильную политику в отношении России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является самой вероятной претенденткой на пост будущего председателя Еврокомиссии, призвала Евросоюз быть готовым к диалогу с Россией.

Об этом, как сообщил евродепутат и экс-заместитель главы Еврокомиссии Андрус Ансип, она заявила, выступая в Европарламенте 10 июля.

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"Позиция фон дер Ляйен по Крыму — аннексия является нарушением международного права, нам нужна единая и сильная политика ЕС-Россия, а также нужно быть готовыми к диалогу с Россией", — сказал Ансип.

Напомним, что немецкий министр отличается противоречивым отношением к России. С одной стороны, она призывала Киев и Москву прийти к "пониманию", а в июне 2014 года, она хоть и выступила против незаконной аннексии Крыма, но продолжала поддерживать необходимость диалога с Россией и неоднократно высказывалась о необходимости улучшения отношений с РФ.

Кроме того, как мы писали, что фон дер Ляйен выступала против постоянного военного присутствия НАТО в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, утверждая, что Альянс решительно готов отстаивать свой восточный фланг.

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