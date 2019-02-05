Буфер для военных операций Кремля: разведка озвучила "диагноз" Беларуси

Из-за сотрудничества и зависимости от России Минск лишен возможности вести собственную военную политику

Фото: mil.ru.

Буфер для военных операций Кремля: разведка озвучила "диагноз" Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/978/f6d/5c5978f6d9dc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/978/f6d/5c5978f6d9dc6.jpg 2019-02-05T13:53:00+02:00 Евросоюз Из-за сотрудничества и зависимости от России Минск лишен возможности вести собственную военную политику

В свете все более углубляющихся военной интеграции и экономической зависимости от Москвы, Минск теряет возможность проводить независимую оборонную политику и политику безопасности, говорится в ежегодном докладе литовских спецслужб.

Согласно опубликованной 5 февраля оценке угроз, подготовленной Департаментом госбезопасности и военной разведкой Литвы, Беларусь стала для России "буферным" государством, территорию которого Кремль использует для планирования военных операций и демонстрации военной мощи.

Кроме того, Россия последовательно наращивает мощь в Калининградской области, но, как уверена литовская разведка, силы НАТО в Балтийском регионе снижают вероятность полномасштабного конфликта.

К тому же, в случае военного конфликта увеличение национальных вооруженных сил стран Балтии также позволит избежать широкого вовлечения НАТО.

Напомним, ранее белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", почему белорусские власти изо всех сил противятся появлению в стране российской военной базы.

В свою очередь, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

Мы также писали о военных учениях в Беларуси, в которых принимала участие 76-й гвардейская десантно-штурмовая дивизия воздушно-десантных войск РФ, которая участвовала в боях на Донбассе.

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