Буш так и не смог сказать Путину в Бухаресте "нет" – бывший президент Латвии

"За" вступление Украины в НАТО в 2008 Украину были Прибалтийские страны и Польша, Франция и Германия – "против"

На печально известном для Украины Бухарестском саммите Германия и Франция заблокировали предоставление Украине ПДЧ, потому что не хотели дразнить Путина. Об этом на первом Балтийско-Черноморском форуме "Через диалог к доверию" заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"Единственные, кто в то время поддерживал вступление Грузии и Украины в НАТО были Прибалтийские страны и Польша. Но тогда мы не смогли противостоять Германии и Франции, которые не хотели дразнить Путина. И все это недразнение закончилось нападением России на Грузию ровно через полгода", – сказал Валдис Затлерс.

По его словам, урок Бухареста в том, что тогда Джордж Буш не смог сказать Владимиру Путину "нет", на фразу: "Украина это даже не государство".

"Нельзя молчать. Сегодняшний мир изменился так, как никто и не предполагал. Никто никому не доверяет. Мир, когда мы видим новые типы войн – proxy войн – отдаленные войны. Первый тип, это когда страна-агрессор ведёт войну против своего соседа. Это ваш случай – случай войны России против Украины. Второй случай – отдаленная война двух стран – Йемен. И третий вид – в Сирии. И почти везде задействована Россия. Вряд ли кто-тому ближайшее время будет доверять России", – подытожил бывший президент Латвии.

Напомним, десять лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украина и Грузия не получили План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция. Спустя десять лет все стало еще хуже: позиция Германии и Франции, к которым присоединились еще несколько европейских стран, не изменилась.

Также ранее мы писали, что Стивен Пайфер считает, что сегодняшняя политическая ситуация не позволяет Украине вступить в НАТО.