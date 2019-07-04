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Бюст Тутанхамона, несмотря на протест Египта, продан на аукционе в Лондоне почти за 6 млн долларов

4 июля, 22:54

Возле офиса Christie's во время торгов собрались два десятка протестующих

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона ушел с молотка в четверг на аукционе в Лондоне почти за 6 млн долларов. Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, проводившего торги в британской столице.

Неназванный покупатель выложил за скульптуру более 4 млн 746 тысяч фунтов с учетом аукционного сбора, что в переводе составляет 5,97 млн долларов.

Египетские власти давно выдвигают требования о возвращении артефактов, найденных в свое время зарубежными археологами и незаконно вывезенных из страны. По этой причине возле офиса Christie's во время торгов собрались два десятка протестующих, которые молча держали в руках транспаранты с лозунгом: "Египетская история не продается".

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой фараон, находится в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Как выставленная на торги скульптура попала в Европу доподлинно неизвестно. Christie's указывает, что в 60-х годах она входила в собрание немецкого аристократа и коллекционера Вильгельма Турн-и-Таксиса. В Christie's сообщили, что уведомили о факте проведения аукциона власти Египта.

Тутанхамон правил Египтом в 1332-1323 годах до н. э. Его гробница не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном. Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.

Ранее мы писали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставят на продажу револьвер, с помощью которого, вероятно, совершил самоубийство один из самых известных художников-постимпрессионистов в мире – нидерландец Винсент Ван Гог. Лот оценивают в 40-60 тысяч евро.

А личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка. Выставленная на торгах мозаика помогла ученому развить воображение.

Также напомним, что металлический кролик установил новый рекорд на аукционе. Созданная в 1986 году скульптура сделала Джеффа Кунса самым дорогим ныне живущих художником.


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Тег Египет, аукцион, скульптура, бюст, гробница, тутанхамон, фараон

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Источник:

ТАСС

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