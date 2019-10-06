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Центр киберзащиты НАТО расширяется: подробности

6 октября, 01:00

Понимание государствами серьезности тематики кибербезопасности за последние два-три года значительно изменилось

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Девять стран планируют присоединиться в ближайшее время к работе Центра киберзащиты НАТО в Таллине. Об этом в пятницу заявил руководитель центра, полковник Яак Тариэн.

По его словам, которые приводит агентство Би-эн-эс, в процессе присоединения к Центру в данный момент находятся Словения, Хорватия, Черногория, Швейцария и Япония. Кроме того, Австралия, Ирландия, Канада и Люксембург заявили о намерении присоединиться к работе этой организации в будущем, добавил Тариэн.

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"Понимание государствами серьезности тематики кибербезопасности за последние два-три года значительно изменилось, – сказал Яак Тариэн. - Большое изменение состоит в том, как государства осмысливают и как говорят о проблемах кибербезопасности. Очевидно, что об опасностях в этой сфере хотят говорить все чаще и что реальные шаги по усилению международного сотрудничества считают важными. О международной актуальности темы свидетельствует и постоянно растущее число членов расположенного в Эстонии центра по сотрудничеству в сфере киберобороны".

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Центр киберзащиты НАТО был открыт в Таллине. К лету этого года число участвующих в его работе стран достигло двадцати пяти.

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Эстония НАТО киберзащита

Источник: ТАСС

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