Чехия готова вывести войска из Афганистана вслед за США

в Чехии внимательно следят за ходом переговоров в Афганистане

Фото: AFP

Чехия готова вывести войска из Афганистана вслед за США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg 2019-02-09T20:24:00+02:00 Евросоюз в Чехии внимательно следят за ходом переговоров в Афганистане

Если США примут решение о выводе своих войск из Афганистана, Чехия поступит аналогично.

Об этом заявил глава Минобороны Чехии Любомир Метнар в интервью газете Právo, сообщает издание Nоvinky.

"Если переговоры (с "Талибаном") будут успешными и приведут к внутриполитической стабильности в Афганистане, то и безопасность должна улучшиться. В случае если дело дойдет до снижения количества или полного отвода американских войск, то мы будем на это адекватно реагировать. То есть, если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем", - сказал Метнар.

По словам министра, в Чехии внимательно следят за ходом переговоров в Афганистане, анализируют развитие ситуации в этой стране и, исходя из этого, готовы к дальнейшим действиям.

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"Но пока решение (о выводе войск США из Афганистана) не принято. Представители американского конгресса сейчас заявили, что если Афганистан останется под прежним сильным исламистским давлением, то они будут против вывода войск. Подобное мнение имеет и командование американской армии", – сказал Метнар.

О возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.

Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

Также сообщалось, что вслед за США о выводе контингента из Афганистана задумалась Италия.

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