Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости

Сегодня, 12:55

Под видом правительственной делегации Россия пыталась подослать в Прагу сотрудника спецслужб

Фото: Pixabay
Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e54/f17/5c7e54f17e665.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e54/f17/5c7e54f17e665.jpg Евросоюз Под видом правительственной делегации Россия пыталась подослать в Прагу сотрудника спецслужб

Чешские пограничники отказались пускать в страну члена российской делегации, который 4 марта прибыл в Прагу, где запланировано заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным местных СМИ, ему отказали в праве въезда "по соображениям безопасности", поскольку делегата подозревают в сотрудничестве с спецслужбами РФ.

Случившееся уже вызвало гневную реакцию посольства России.

"Посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", – заявил 5 марта пресс-секретарь российской дипмиссии в Чехии Николай Брякин, назвав получившего отказ члена делегации сотрудником МИД РФ.

Напомним, осенью глава чешского МИД Томаш Петричек сообщил, что Прага и Москва ведут переговоры о численности штата российского посольства, который, по его словам, не соответствует размеру Чехии.

Кроме того, руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка назвал Россию непосредственной угрозой безопасности Чехии и других стран Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Чехия, скандал, дипломат, прага, российские спецслужбы

Вы сейчас просматриваете новость " Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чехии озвучили объем помощи Украине

28 января, 15:25

С 2014 года объем чешской помощи Украине составил 8 млн евро, сообщил Томаш Петршичек

Пропутинский президент Чехии назвал "бредом" доклад о шпионах Кремля

7 декабря 2018, 12:57

Милош Земан раскритиковал контрразведку, назвав ее целью сохранить или даже увеличить свой бюджет

Сенат Чехии призвал ЕС осудить российскую агрессию на Азове

12 декабря 2018, 18:52

Сенаторы призывают к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и кораблей

В Чехии неизвестный захватил заложников в банке

29 декабря 2018, 02:43

Мотивы 28-летнего мужчины в настоящее время проверяются сотрудниками полиции

Главный коммунист Чехии солгал журналистам о "бандеровцах"

4 января, 11:35

Войтех Филип обвинил ОУН-УПА в убийстве, которого они не совершали

Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве

8 февраля, 14:13

Посольство Украины потребовало у правительства Чехии отреагировать на клевету и оскорбления со стороны Станислава Гроспича

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Кто он: самый женственный знак Зодиака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет