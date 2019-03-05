Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости
Под видом правительственной делегации Россия пыталась подослать в Прагу сотрудника спецслужб
Чешские пограничники отказались пускать в страну члена российской делегации, который 4 марта прибыл в Прагу, где запланировано заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По данным местных СМИ, ему отказали в праве въезда "по соображениям безопасности", поскольку делегата подозревают в сотрудничестве с спецслужбами РФ.
Случившееся уже вызвало гневную реакцию посольства России.
"Посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", – заявил 5 марта пресс-секретарь российской дипмиссии в Чехии Николай Брякин, назвав получившего отказ члена делегации сотрудником МИД РФ.
Напомним, осенью глава чешского МИД Томаш Петричек сообщил, что Прага и Москва ведут переговоры о численности штата российского посольства, который, по его словам, не соответствует размеру Чехии.
Кроме того, руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка назвал Россию непосредственной угрозой безопасности Чехии и других стран Евросоюза.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чехии озвучили объем помощи Украине
С 2014 года объем чешской помощи Украине составил 8 млн евро, сообщил Томаш Петршичек
Сенат Чехии призвал ЕС осудить российскую агрессию на Азове
Сенаторы призывают к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и кораблей
В Чехии неизвестный захватил заложников в банке
Мотивы 28-летнего мужчины в настоящее время проверяются сотрудниками полиции
Главный коммунист Чехии солгал журналистам о "бандеровцах"
Войтех Филип обвинил ОУН-УПА в убийстве, которого они не совершали