Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости

Под видом правительственной делегации Россия пыталась подослать в Прагу сотрудника спецслужб

Фото: Pixabay

Чехия не впустила агента Кремля: Россия в ярости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e54/f17/5c7e54f17e665.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e54/f17/5c7e54f17e665.jpg 2019-03-05T12:55:23+02:00 Евросоюз Под видом правительственной делегации Россия пыталась подослать в Прагу сотрудника спецслужб

Чешские пограничники отказались пускать в страну члена российской делегации, который 4 марта прибыл в Прагу, где запланировано заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным местных СМИ, ему отказали в праве въезда "по соображениям безопасности", поскольку делегата подозревают в сотрудничестве с спецслужбами РФ.

Случившееся уже вызвало гневную реакцию посольства России.

"Посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", – заявил 5 марта пресс-секретарь российской дипмиссии в Чехии Николай Брякин, назвав получившего отказ члена делегации сотрудником МИД РФ.

Напомним, осенью глава чешского МИД Томаш Петричек сообщил, что Прага и Москва ведут переговоры о численности штата российского посольства, который, по его словам, не соответствует размеру Чехии.

Кроме того, руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка назвал Россию непосредственной угрозой безопасности Чехии и других стран Евросоюза.

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