Чехия считает Украину безопасной страной: на чем это отразится

Сегодня, 13:50

Рассчитывать на убежище в Чехии смогут только украинцы, прибывшие с оккупированных Россией украинских территорий

Фото: Michal Hantl/Flickr
Фото: Michal Hantl/Flickr

Чехия включила Украину в список безопасных государств – таких, где соблюдаются конституционные права и свободы граждан.

Об этом 29 ноября сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в республике Евгений Перебыйнис, ссылаясь на интервью главы чешского МВД Яна Гамачека местным СМИ.

Как отмечается, несмотря на введение военного положения, с ним выразил солидарность и заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Чехии Ян Липавский.

"Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной", – сказал он газете Pravo.

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Это означает, что рассчитывать на убежище в Чехии смогут только украинцы, прибывшие с оккупированных Россией украинских территорий – Крымского полуострова и ОРДЛО.

Таким образом, обращения граждан из других регионов Украины рассматриваться чешским правительством не будут.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

Как уже сообщалось, два днями спустя президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины
Чехия, Украина, военное положение
Источник:

"Сегодня"

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