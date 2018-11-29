Чехия считает Украину безопасной страной: на чем это отразится

Рассчитывать на убежище в Чехии смогут только украинцы, прибывшие с оккупированных Россией украинских территорий

Чехия включила Украину в список безопасных государств – таких, где соблюдаются конституционные права и свободы граждан.

Об этом 29 ноября сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в республике Евгений Перебыйнис, ссылаясь на интервью главы чешского МВД Яна Гамачека местным СМИ.

Как отмечается, несмотря на введение военного положения, с ним выразил солидарность и заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Чехии Ян Липавский.

"Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной", – сказал он газете Pravo.

Это означает, что рассчитывать на убежище в Чехии смогут только украинцы, прибывшие с оккупированных Россией украинских территорий – Крымского полуострова и ОРДЛО.

Таким образом, обращения граждан из других регионов Украины рассматриваться чешским правительством не будут.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

Как уже сообщалось, два днями спустя президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины.