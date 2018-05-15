Чешский след "Новичка": директора военно-исследовательского института уволили

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова отправила в отставку Богуслава Шафаржа, директора военно-исследовательского института Вооруженных сил в городе Брно, где тестировался нервно-паралитический агент А230, похожий на яд "Новичок". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что Шафарж останется сотрудником учреждения, а временно возглавлять НИИ будет заместитель директора Йозеф Грнчиржик.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество под названием A230. По его словам, A230 и вещество "Новичок", использованный в британском Солсбери для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, относятся к одному типу ядовитых веществ.

После этого Министерство иностранных дел Чехии объяснило, что яд, использованный во время атаки в Великобритании, называется А-234, а потому это другой вариант агента, не тот, который тестировали в Брно.

В ведомстве заявили, что несколько миллилитров А230 были изготовлены, протестированы и ликвидированы в институте Брно, чтобы понимать, как от него защищаться.

Позже и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что заявление Земана было неправильно истолковано.