Четыре страны ЕС договорились о распределении беженцев

/ Фото: AFP

Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

"Министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали общий документ, который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров стран-членов ЕС", – говорится в сообщении.

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Отметим, что следующая встреча планируется 8 октября.

По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для стремящихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

На волне острого миграционного кризиса 2015 года Евросоюз пообещал Турции 6 млрд евро на покрытие связанных с приемом мигрантов издержек в обмен на закрытие своих границ для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, стремящихся в Европу. Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме, чего не было сделано в связи с отказом Турции смягчать свое антитеррористическое законодательство. Кроме того, Брюссель пообещал ускорить переговоры по приему Турции в ЕС, которые к настоящему моменту оказались фактически заблокированными, в том числе под предлогом нелегальной геологоразведочной деятельности Турции на шельфе Кипра.

Закрытие Турцией своих границ в 2016 году позволило приостановить восточный маршрут, по которому мигранты попадали в ЕС через Турцию, Грецию и страны Балкан. Западный же миграционный маршрут – через Ливию и Средиземное море – в Италию продолжает действовать до сих пор.

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