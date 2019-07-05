Тигры разорвали одного из самых известных дрессировщиков в мире
61-летний Этторе Вебер посвятил укрощению больших кошек всю жизнь
Вскоре после инцидента в луганском цирке, где лев напал прямо на арене атаковал дрессировщика, в Италии тигры загрызли насмерть известного во всем мире укротителя диких кошек Этторе Вебера.
Животные атаковали 61-летнего мужчину во время репетиции в городе Триджано вечером 4 июля на юге страны.
По данным карабинеров, за несколько часов до выступления Вебер отрабатывал трюки с четырьмя тигрицами внутри клетки. В итоге одна из кошек прыгнула на мужчину и, повалив его на землю, укусила.
Остальные тигрица присоединились к нападению. Мужчина скончался после госпитализации.
Стоит отметить, что Вебер считался одним из самых известных дрессировщиков тигров в мире – этим животным он посвятил всю свою жизнь.
Несмотря на это в прошлом году он уже подвергался нападению. Тогда руководство цирка обвинило в случившемся группу протестующих против использования животных в индустрии развлечений, заявив, что они спровоцировали атаку тигров.
Напомним, в прошлом году в Германии в результате конфликта слонов в цирке слониха перевалилась через манеж и упала на зрителей.
Мы также писали о нападении в московском цирке Никулина, где леопард атаковал четырехлетнюю девочку, которая пришла на экскурсию.
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