Тигры разорвали одного из самых известных дрессировщиков в мире

61-летний Этторе Вебер посвятил укрощению больших кошек всю жизнь

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Вскоре после инцидента в луганском цирке, где лев напал прямо на арене атаковал дрессировщика, в Италии тигры загрызли насмерть известного во всем мире укротителя диких кошек Этторе Вебера.

Животные атаковали 61-летнего мужчину во время репетиции в городе Триджано вечером 4 июля на юге страны.

По данным карабинеров, за несколько часов до выступления Вебер отрабатывал трюки с четырьмя тигрицами внутри клетки. В итоге одна из кошек прыгнула на мужчину и, повалив его на землю, укусила.

Остальные тигрица присоединились к нападению. Мужчина скончался после госпитализации.

Стоит отметить, что Вебер считался одним из самых известных дрессировщиков тигров в мире – этим животным он посвятил всю свою жизнь.

Несмотря на это в прошлом году он уже подвергался нападению. Тогда руководство цирка обвинило в случившемся группу протестующих против использования животных в индустрии развлечений, заявив, что они спровоцировали атаку тигров.

Напомним, в прошлом году в Германии в результате конфликта слонов в цирке слониха перевалилась через манеж и упала на зрителей.

Мы также писали о нападении в московском цирке Никулина, где леопард атаковал четырехлетнюю девочку, которая пришла на экскурсию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тигры разорвали одного из самых известных дрессировщиков в мире". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"