"Дело"Бигмалион": Саркози будут судить за коррупцию

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Кассационный суд Франции постановил во вторник, что бывший президент страны Николя Саркози предстанет перед уголовным судом за чрезмерные расходы на свою избирательную кампанию 2012 года, в которой он проиграл социалисту Франсуа Олланду, пишет газета Le Monde.

Издание сообщает, что все усилия адвокатов Саркози, которым удавалось оттягивать это решение два с половиной года, оказались напрасными.

Саркози будет обязан ответить за свою роль в "деле "Бигмалион".

Конституционный совет Франции отверг аргумент Саркози, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.

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Бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) более чем на 363 тыс. евро, которые он должен возместить в казну.

Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода около 20 млн евро на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

Судья в постановлении определил несколько степеней ответственности: ответственность "Бигмалион", функционеров UMP, директора кампании Саркози и самого бывшего президента. Le Monde приводит слова из документа, подписанного судебным следователем, о том, что "более, чем кто-либо, он (Саркози – ред.) должен был считаться тем, кто знает, уважает и требует применения от своей команды положений закона".

Таким образом, высшая судебная инстанция отклонила последнюю кассацию экс-главы государства, стремившегося избежать наказания за незаконное финансирование избирательной кампании, за что ему может грозить год тюрьмы и 3,7 тыс. евро штрафа.

Судебный процесс может состояться в 2020 году.

Напомним, Саркози заявил об окончании политической карьеры.

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