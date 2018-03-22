Дело "Наутилуса": датский изобретатель рассказал, зачем расчленил тело журналистки

Сегодня, 02:50

Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке

Петер Мадсен, Фото: AFP
Петер Мадсен, Фото: AFP

Изобретатель самой крупной частной подводной лодки Nautilus датчанин Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, почему решил расчленить ее тело. Объяснения Мадсена в среду, 21 марта, приводит The Week.

Во время слушаний по делу, которые проходят в Копенгагене, Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. Сам он, как утверждает, под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Мадсен заявил, что несколько раз проткнул тело погибшей 50-сантиметровой острой отверткой, "чтобы там не скопились газы". По словам Мадсена, никакого эротического или сексуального подтекста в его действиях не было. Также он отрицает, что сохранил нижнее белье погибшей в качестве трофея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время слушания в суде показали три коротких видео обезглавливания женщин, которые Мадсен смотрел за несколько дней до встречи с Валль. Мужчина отрицает, что эти видео вдохновили его на убийство журналистки.

На вопрос, зачем он смотрел видео с обезглавливанием женщин, Мадсен заявил, что при расчленении он вспомнил фильм Семь (Картина Дэвида Финчера 1995 года. – ред.). По его словам, обезглавливание играет ключевую роль в сюжетах голливудских картин.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена,идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.
убийство, тело, подлодка, журналистка, подозреваемый, наутилус

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Дело "Наутилуса": подозреваемый утверждает, что журналистка погибла случайно

9 Марта, 13:53

По его версии, убитая отравилась угарным газом, а он всего лишь расчленил ее тело 

Евросоюз

Фото: TT

Дело "Наутилуса": убийца журналистики может быть психопатом

8 Марта, 19:15

Медицинская экспертиза выявила, что у датчанина отсутствуют чувство вины и сочувствие
Загрузка...

Евросоюз

Фото: TT

Дело о затонувшей субмарине Nautilus: убийца журналистки подверг ее пыткам

24 Января, 07:08

По версии следствия, Мадсен жестоко истязал журналистку Валль, согласившуюся прокатиться на субмарине

Евросоюз

Петер Мадсен, Фото: AFP

Капитана "Наутилуса" официально обвинили в убийстве шведской журналистки

16 Января, 18:14

Судебный процесс начнется 8 марта 2018 года
Загрузка...