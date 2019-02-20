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Дело "Русской прачечной": в Германии конфисковали деньги и дома на десятки миллионов евро

Сегодня, 20:04

Следователи конфисковали средства и недвижимость на общую сумму 50 млн евро

Фото: Pixabay
Дело "Русской прачечной": в Германии конфисковали деньги и дома на десятки миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f00/9d1/5c4f009d1cc57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f00/9d1/5c4f009d1cc57.jpg Евросоюз Следователи конфисковали средства и недвижимость на общую сумму 50 млн евро

Немецкие следователи конфисковали денежные средства и недвижимость на сумму 50 млн евро по делу о крупнейшем в истории случае отмывания денег, который получил название "Ландромат" или "Русская прачечная".

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам.

По данным следствия, через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов. Расследование ведется в отношении трех обвиняемых, которые владеют на федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.

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Сообщается, что следователи конфисковали четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе, а также изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.

Напомним, о мошеннической схеме стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

До этого журналисты выяснили, что через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для российских клиентов ряд зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро. 

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Тег Россия, Германия, банки, отмывание денег

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Источник:

Deutsche Welle

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