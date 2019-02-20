Дело "Русской прачечной": в Германии конфисковали деньги и дома на десятки миллионов евро
Следователи конфисковали средства и недвижимость на общую сумму 50 млн евро
Немецкие следователи конфисковали денежные средства и недвижимость на сумму 50 млн евро по делу о крупнейшем в истории случае отмывания денег, который получил название "Ландромат" или "Русская прачечная".
Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам.
По данным следствия, через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов. Расследование ведется в отношении трех обвиняемых, которые владеют на федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.
Сообщается, что следователи конфисковали четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе, а также изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.
Напомним, о мошеннической схеме стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.
До этого журналисты выяснили, что через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для российских клиентов ряд зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро.
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