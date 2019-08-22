День Украинца в Португалии: Яна Лоскутова продает элитные виллы на Мадейре

Украинка приехала в Португалию 11 лет назад, но не забывает о своей Родине

Накануне празднования Дня флага и Дня Независимости журналисты "Сегодня" учредили дату, которой пока нет в официальном календаре – День Украинца.

В этот день "Сегодня" рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Наши корреспонденты побывали в Португалии, где только официально живет 40 тысяч украинцев. Здесь мы встретились с украинкой Яной Лоскутовой, которая занимается продажей элитных вилл.

"Я переехала сюда, на Мадейру, 11 лет назад. В прошлом я преподаватель экономики", – рассказала она.

Вместо промышленных пейзажей Днепропетровской области – пальмы и океан. Уже более десяти лет Яна – жительница Мадейры.

Ежедневно просыпаться на крохотном архипелаге – для кого мечта, для нее – будни. Тут даже завтрак звучит экзотично – Бика и кейжада. Или – эспресо и сочники. Целая куча необычных продуктов для Яны теперь – ежедневный рацион.

"Одно из популярных блюд – это запеченный осьминог. Его килограмм стоит восемь евро. То есть, восемь евро – это такой осьминожек, на ужин, в принципе, на семью хватает", – говорит Яна Лоскутова.

Трудолюбивые, порядочные и предприимчивые. Так описывают наших земляков на Мадейре. С 90-х годов Португалия приняла рекордную волну украинцев.

"Это было 2-3% населения. Люди, которые не умели говорить на португальском, не могли обратиться к врачу. Но мы толерантны к этому. Мы сами были когда-то мигрантами", – говорит советник мэрии Фуншала Домингуш Родригеш.

"В Украине жалуются на плохие дороги, а на самом деле украинцы прекрасно строят дороги в Португалии", – говорит Яна Лоскутова.

Трудом, в частности, украинцев Мадейра превратилась в фешенебельный курорт с виллами, как из сериалов. А экономистка Яна теперь эти виллы продает.

"Стоимость квартиры или дома ​​варьируется от 120 тысяч до миллионов евро. В среднем цена квадратного метра на Мадейре сейчас это около 1300 евро", – говорит украинка Яна Лоскутова.

Один из домов, которые показали "Сегодня" в пригороде столицы Мадейры, с океаном в окне, стоит почти 400 тыс. евро. Вид с балкона или окна – один из главных факторов, который влияет на цену квадратных метров.

Покупают также и украинцы. Чтобы сдавать туристам, или же иметь курортное жилье. В то же время, работа специалиста по недвижимости в Украине и на Мадейре – коренным образом отличается. Здесь никто даже не подумает обмануть клиента. Остров есть остров.

"Все друг друга знают. Ты по улице идешь и человек 20 знакомых встретишь, со всеми перездороваешься, перецелуешься", – говорит Яна Лоскутова.

Целый день поездок между виллами, отдых – в компании друзей. Разве что заказывают на здешних посиделках скорее не пиво, как у нас, а понши – местный коктейль с тростникового самогона и сока фруктов.

"Это не связано прямо с выпивкой. Просто люди с рабочего режима переключаются на режим отдыха", – объясняет Яна.

А еще, говорит Яна Лоскутова, на Мадейре учишься любоваться природой.

"Есть такое симпатичное место, где очень красивый закат солнца, то есть там с мохито мы садимся, смотрим на закат", – делится впечатлениями Яна.

Вот так завершается обычный день на Мадейре – День Украинца.

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