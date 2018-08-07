Десять лет с начала российско-грузинской войны: в ЕС сделали заявление

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года

Евросоюз отметил десятую годовщину с момента начала агрессии Москвы против Тбилиси в 2008 году. Соответствующее заявление распространила во вторник, 7 августа, в Брюсселе пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает ТАСС.

"Евросоюз выражает свою твердую и полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. К сожалению, российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии продолжает противоречить международным нормам и обязательствам, принятым на себя Россией 12 августа 2008 года в соглашении, посредником в подписании которого выступил Евросоюз", – говорится в документе.

В нем также говорится о поддержке реформ в Грузии и развитии партнерства ЕС с этой страной.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.