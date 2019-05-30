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Девушка со скандального видео с вице-премьером Австрии оказалась студенткой из Боснии – СМИ

30 мая, 03:29

Претендентку выбирали, основываясь на информации о личной жизни Хайнц-Кристиана Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщает о боснийской национальности девушки, которая была на видеозаписи с бывшим вице-премьером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе

По данным издания, претендентку выбирали, основываясь на информации о личной жизни Хайнц-Кристиана Штрахе.

Студентка из Боснии получила за работу семь тысяч евро и завоевала доверие политиков благодаря знаниям в сфере сельского хозяйства и лесничества.

Издание сообщает также, что мотивами авторов видео стали "личная месть и глубокое неприятие либеральной политики".

Напомним, из-за скандала подал в отставку вице-канцлер Австрии, председатель АПС Штрахе. Впоследствии Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и АПС и выступил за проведение досрочных выборов.

17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, экс-председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной.

Видео: AFP

Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Гуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной системе партийного финансирования.

Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издания Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил "россиянке" после победы на выборах предоставление государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть учреждены собеседницей Штрахе.

В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". Позже он отверг все обвинения в свой адрес о нарушении закона, назвал видеозапись незаконной и пообещал правовые шаги. Он попросил прощения у жены за свое поведение, которое было "ошибкой". По его словам, он вел себя как "подросток навеселе", а также "в стиле мачо", который пытался произвести впечатление на предполагаемую владелицу виллы на Ибице.

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Тег видео, Австрия, скандал, девушка, видеозаписи

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