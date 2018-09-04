Дипломат назвал два пути, как остановить "Северный поток – 2"

Газопровод "Северный поток -2", строительство которого поддержала Германия, является одним из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Европейской правде".

"Во время последнего визита Порошенко в Берлин, который был 10 апреля, мы добились определенных сдвигов. К слову, на той встрече "Северный поток" вообще не планировался к обсуждению. Но по факту ему было посвящено две трети времени. Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии о том, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину. И с тех пор эта позиция в Берлине только усилилась", - сказал он.

При этом, по словам дипломата, существует два пути, как остановить строительство "Северного потока – 2"

"Первый – это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть. Второй путь – это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект. По моим оценкам, введение этих санкций – реальная перспектива, но это представляет для нас серьезные риски", - сказал Андрей Мельник.

По мнению посла, "это может тогда вызвать для нас обратную реакцию в ЕС по санкционной политике и размытию инструмента санкций как такового".

"А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками в отношении России", - добавил Андрей Мельник.

Напомним, "Нафтогаз" подсчитал огромный урон "Северного потока – 2" для Украины.