"Дизельный скандал" с Volkswagen: экс-глава концерна может потерять 100 миллионов евро

Винтеркорну в федеральном окружном суде американского штата Мичиган были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве в рамках расследования "дизельного скандала"

Германский автомобильный концерн Volkswagen ("Фольксваген") может выдвинуть требования о возмещении убытков к экс-главе Мартину Винтеркорну, при котором разгорелся скандал вокруг дизельных двигателей. Об этом сообщила в субботу на своем сайте немецкая газета "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг", – передает ТАСС.

По версии газеты, в наблюдательном совете концерна рассматривают такое развитие событий в качестве одного из возможных. Как сказал представитель руководства Volkswagen Михаэль Брендель агентству ДПА, в компании "уже на протяжении долгого времени" проверяют правомочность данного юридического шага, но окончательного решения не принято. "Наблюдательный совет ориентируется в этом вопросе исключительно на благо предприятия", – цитирует агентство Бренделя.

Сколько может потерять Винтеркорн, если события будут развиваться именно по такому сценарию, не уточняется. "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" указывает, что речь может идти как минимум о 100 миллионах евро.

Минувшие годы ознаменовались несколькими громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

В четверг стало известно, что Винтеркорну в федеральном окружном суде американского штата Мичиган были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве в рамках расследования "дизельного скандала".

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