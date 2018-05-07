ДТП украинского автобуса в Румынии: количество пострадавших возросло

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Румынии, шесть украинцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"7 мая в 6:00 на трассе международного сообщения DN 2 (направление Брэила – Галац) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", – сказал Кирилич.

"По оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем", – отметил дипломат.

Он также заметил, что была установлена связь с гражданами Украины для оказания им всей необходимой помощи. По словам дипломата, автобус с группой туристов (42 человека и два водителя) возвращался из Сербии по маршруту "Сербия – Одесса – Днепр". После аварии пятеро граждан Украины были доставлены в больницу скорой помощи в городе Брэила с целью проведения обследования и оказания первой помощи, со временем за медицинской помощью обратился еще один украинец. По информации, полученной от врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а вот водитель нуждается в оперативном вмешательстве.

Кирилич помимо этого заявил, что все пострадавшие имеют действующую медстраховку, и консульство постоянно поддерживает с ними связь.

"Кроме того, туроператор обеспечил возвращение в Украину тех граждан, которые не нуждались в медицинской помощи", – добавил Кирилич.

Напомним, недавно в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев.

Ранее в уезде Сату-Маре на трассе DN19 в поселке Чуперчень (Румыния) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три украинца.