"Друга Путина" в Сенате Италии будут судить

Маттео Сальвини. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянский Сенат поддержал снятие депутатской неприкосновенности с бывшего вице-премьера и экс-главы МВД страны Маттео Сальвини, которого за его пророссийскую позицию еще называют "другом Путина".

Как сообщает портал ANSA, верхняя палата итальянского парламента лишила его иммунитета, таким образом разрешив начать уголовное дело за превышении полномочий и незаконное лишение свободы мигрантов.

Речь идет о пассажирах корабля итальянской береговой охраны Gregoretti, которым Сальвини запретил сходить на берег Италии. В итоге нелегалов были вынуждены принять другие страны ЕС.

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Сам политик своей вины не видит.

"Я абсолютно спокоен и горд тем, что я сделал. Я сделаю это снова, как только вернусь в правительство", – сказал он.

Любопытно, что он выступил за начало уголовного расследования своего поступка, поэтому его партия Лига покинула зал Сената на время голосования, правящей коалиции хватило голосов, чтобы снять с бывшего министра неприкосновенность.

Напомним, прошлым летом Маттео Сальвини развалил правительство, в которое, кроме "Лиги", входило также популистское движение "5 звезд". В результате премьер-министр Джузеппе Конте сформировал новое правительство с Демократической партией.

После формирования нового правительства Конте и сам стал делать меньше прокремлевских заявлений. А на прошлой неделе он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. О чем они общались – в видеосюжете:

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