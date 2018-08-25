ДТП с туристическим автобусом в Болгарии: в МВД уточнили количество погибших

Сегодня, 23:53

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло недалеко от болгарской столицы в Искырском ущелье погибли 16 человек, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об это в ходе брифинга заявил министр внутренних дел Валентин Радев.

Он также добавил, что в настоящее время правоохранители не готовы уточнить подробности происшествия.

Ранее со ссылкой на местное издание БГНЕС сообщалось о 15 погибших и 27 раненых.

Как известно, авария произошла около 17:10 по местному времени. Полиция перекрыла движение на участке дороги, где произошла авария. К месту прибыли около 15 аварийных бригад из Софии. Все больницы столицы предупредили о ДТП.

В настоящее время гражданство погибших и пострадавших неизвестно. На место выехал заместитель министра транспорта Болгарии Ангел Попов. В стране в связи с аварией объявили день национального траура.

Напомним, что не так давно в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на автомагистрали "Фракия" в Болгарии погибли шесть человек, еще 22 серьезно пострадали. 

А в Польше в Подкарпатском воеводстве автобус с 54 украинцами упал со склона и перевернулся.
автобус, ДТП, Болгария, МВД, погибшие
Источник:

ТАСС

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