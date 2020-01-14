Два американских солдата найдены мертвыми на авиабазе в Германии – СМИ

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS

В Германии, где ранее военные США случайно обстреляли город, двое американских военнослужащих были обнаружены мертвыми на авиабазе "Шпангдалем", расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, тела 20-летних солдат были найдены в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.

"Всегда очень тяжело терять ценных членов нашей команды", - приводятся слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.

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Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.

В "Шпангдалеме" сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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