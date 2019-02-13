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США отправят в Польшу дополнительные войска

Сегодня, 14:10

В настоящее время в Польше размещены около четырех тысяч американских военных

Фото: AFP
США отправят в Польшу дополнительные войска //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c6/962/5c46c6962cd26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c6/962/5c46c6962cd26.jpg США В настоящее время в Польше размещены около четырех тысяч американских военных

Власти США намерены увеличивать численность американского военного контингента, размещенного в Польше, заявила в среду посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер.

"(Увеличение числа военных, – Ред.) будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", – сказала она в интервью газете Financial Times.

В то же время она не назвала сроки увеличения численности контингента США. Также посол не стала высказываться в поддержку идеи о размещении постоянной военной базы США на территории Польши.

"В министерстве обороны рассматривают Вооруженные силы 21 века как более подвижные, чаще проводящие ротацию, вместо того, чтобы у вас были стационарные госпитали и дома, и вы привозили (на месте несения службы, – Ред.) членов ваших семей", - отметила она.

В настоящее время в Польше размещены около 4 тыс. американских военных.

В среду в Варшаве начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке. Конференцию откроет госсекретарь США Майк Помпео.

Также ожидается, что в среду Помпео и президент Польши Анджей Дуда подпишут соглашение о поставках в Польшу американских ракетных пусковых установок. Сумма сделки – 414 млн долл.

Ранее Польша и США подписали соглашение о поставках противоракетных комплексов Patriot полякам.

Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе.

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Тег Польша, США, войска

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Источник:

Интерфакс-Украина

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