США отправят в Польшу дополнительные войска
В настоящее время в Польше размещены около четырех тысяч американских военных
Власти США намерены увеличивать численность американского военного контингента, размещенного в Польше, заявила в среду посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер.
"(Увеличение числа военных, – Ред.) будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", – сказала она в интервью газете Financial Times.
В то же время она не назвала сроки увеличения численности контингента США. Также посол не стала высказываться в поддержку идеи о размещении постоянной военной базы США на территории Польши.
"В министерстве обороны рассматривают Вооруженные силы 21 века как более подвижные, чаще проводящие ротацию, вместо того, чтобы у вас были стационарные госпитали и дома, и вы привозили (на месте несения службы, – Ред.) членов ваших семей", - отметила она.
В настоящее время в Польше размещены около 4 тыс. американских военных.
В среду в Варшаве начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке. Конференцию откроет госсекретарь США Майк Помпео.
Также ожидается, что в среду Помпео и президент Польши Анджей Дуда подпишут соглашение о поставках в Польшу американских ракетных пусковых установок. Сумма сделки – 414 млн долл.
Ранее Польша и США подписали соглашение о поставках противоракетных комплексов Patriot полякам.
Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе.
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