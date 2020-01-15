Джонсон отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство, заявил британский премьер

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании. Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", – отметил Джонсон.

"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - говорится в заявлении Джонсона.

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В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии.

Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия – Шотландская национальная партия – получила 48 мест из 59, на которые в Палате общин британского парламента имеет право Шотландия.

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Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии откажется выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.

"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявляла Стерджен.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года.

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