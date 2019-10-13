Джонсон предложит парламенту выбрать между сделкой с ЕС и отсрочкой Brexit

Глава британского правительства надеется на прорыв в переговорах с Евросоюзом, который позволит согласовать проект соглашения

Ангела Меркель и Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в следующую субботу предложить Палате общин сделать выбор между отсрочкой Brexit и сделкой с Евросоюзом. Об этом сообщила в субботу газета Times.

По данным издания, глава правительства надеется на прорыв в переговорах с Евросоюзом, который позволит сторонам согласовать проект соглашения о Brexit и утвердить его на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 17–18 октября. После этого документ должен будет также получить одобрение британского парламента, и Джонсон намерен предложить депутатам проголосовать за сделку с Брюсселем уже 19 октября в ходе внеочередного субботнего заседания Палаты общин. Times пишет, что поставленный на голосование вопрос будет сформулирован таким образом, что парламентариям, по сути, придется выбрать между очередной отсрочкой Brexit или сделкой, которая позволит стране покинуть сообщество в срок – 31 октября.

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В случае если Джонсон заручится поддержкой депутатов, парламент будет работать без выходных вплоть до конца месяца, чтобы утвердить все законы, необходимые для осуществления "развода" с Евросоюзом. По данным Times, в планы Джонсона может вмешаться оппозиция, попытавшись поставить на всенародный референдум вопрос о том, стоит ли королевству покидать страну на тех условиях, о которых Джонсон может на следующей неделе договориться с Брюсселем.

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Ранее сообщалось, что Европейский союз и Великобритания в ближайшие дни активизируют переговоры по выходу Лондона из сообщества (Brexit).

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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