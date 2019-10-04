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Джонсон сломался: Британия попросит отсрочить Brexit

4 октября, 16:25

Британское правительство обещает следовать действующему законодательству

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на документы, которые британское правительство предоставило шотландскому суду по требованию ходатайства, поданного активистами.

В иске суд призвали обязать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона соблюдать законодательство. Ранее глава правительства заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

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Правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

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Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Решение судьи по первой части дела станет известно 7 октября, а позже судейская коллегия рассмотрит вопрос о том, может ли суд использовать свои полномочия для эффективного подписания письма об отсрочке Brexit, если это откажется сделать Джонсон.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

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Великобритания Джонсон Brexit

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