Ехали работать, а попали в бордель: в Испании спасли секс-рабынь из Украины

Женщин привлекло выгодное предложение работы в испанских отелях

Фото: REUTERS/Sergio Perez. Фото: AFP

Уже второй раз с начала года в Испании освободили группу женщин, которые попали в сексуальное рабство.

Как пишет Associated Press, местные правоохранительные органы сообщили о спасении 11 женщин, большинство из которых украинки. Члены международной группировки заманили их в Испанию предложением работы горничными в гостиницах через интернет-рекламу заработка за границей.

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Попав в Испанию, женщины под угрозой физической расправы были вынуждены ежедневно по 10 часов заниматься проституцией. Из-за штрафов они никогда не получали своих выплат.

По такой схеме с 2015 года к проституции могли быть принуждены более 200 женщин.

В рамках расследования уже задержали четырех человек – двух испанцев и двух украинцев. Среди прочего их подозревают в торговле людьми и создании преступной организации.

Напомним, на прошлой неделе во Львове задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

Мы также писали об аресте киевлянки, которая вербовала украинок, чтобы переправить их в публичные дома в Турции.

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