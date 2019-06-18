Ехали работать, а попали в бордель: в Испании спасли секс-рабынь из Украины
Женщин привлекло выгодное предложение работы в испанских отелях
Уже второй раз с начала года в Испании освободили группу женщин, которые попали в сексуальное рабство.
Как пишет Associated Press, местные правоохранительные органы сообщили о спасении 11 женщин, большинство из которых украинки. Члены международной группировки заманили их в Испанию предложением работы горничными в гостиницах через интернет-рекламу заработка за границей.
Попав в Испанию, женщины под угрозой физической расправы были вынуждены ежедневно по 10 часов заниматься проституцией. Из-за штрафов они никогда не получали своих выплат.
По такой схеме с 2015 года к проституции могли быть принуждены более 200 женщин.
В рамках расследования уже задержали четырех человек – двух испанцев и двух украинцев. Среди прочего их подозревают в торговле людьми и создании преступной организации.
Напомним, на прошлой неделе во Львове задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.
Мы также писали об аресте киевлянки, которая вербовала украинок, чтобы переправить их в публичные дома в Турции.
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