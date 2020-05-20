El Pais: Эксперты в Европе недооценили угрозу COVID-19

Эксперты в области здравоохранения, к которым обращались страны Европейского Союза, не верили в угрозу распространения коронавируса на континенте, незадолго до массовых заражений в большинстве стран ЕС.
Как сообщила испанская газета El Pais, соответствующее заключение было сделано в феврале сотрудниками Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), расположенного в Швеции.
В протоколе встречи экспертов говорилось о том, что риск распространения COVID-19 был "низким" для населения и "от низкого до умеренного" для систем здравоохранения стран Евросоюза.
Кроме того, в Техническом консультативном комитете тогда считали, что коронавирус представляет "низкий" риск для европейского населения, и было выпущено всего несколько предупреждений об опасности инфекции и необходимости установить, находится ли он уже в Европе, и о необходимости принять меры для предотвращения его распространения".
"Читая этот документ три месяца спустя ... очевидно, что ни один медицинский работник там не предвидел, что произойдет", - подчеркнули испанские журналисты.
Во время той встречи на территории Европы было зафиксировано всего 45 случаев коронавируса, и большинство инфицированных были людьми, путешествовавшими по Азии или по их контактами.
Через три дня после встречи вспышка инфекции началась на севере Италии. С тех пор из-за COVID-19 там погибло более 32 000 человек.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп еще в средине апреля обвинил ВОЗ в сокрытии информации о реальных масштабах эпидемии в Китае и дезинформации мирового сообщества в интересах Пекина.
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