El Pais: Эксперты в Европе недооценили угрозу COVID-19

После заключения экспертов о низкой угрозе коронавируса, инфекция начала массово распространяться

Эксперты в области здравоохранения, к которым обращались страны Европейского Союза, не верили в угрозу распространения коронавируса на континенте, незадолго до массовых заражений в большинстве стран ЕС.

Как сообщила испанская газета El Pais, соответствующее заключение было сделано в феврале сотрудниками Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), расположенного в Швеции.

В протоколе встречи экспертов говорилось о том, что риск распространения COVID-19 был "низким" для населения и "от низкого до умеренного" для систем здравоохранения стран Евросоюза.

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Кроме того, в Техническом консультативном комитете тогда считали, что коронавирус представляет "низкий" риск для европейского населения, и было выпущено всего несколько предупреждений об опасности инфекции и необходимости установить, находится ли он уже в Европе, и о необходимости принять меры для предотвращения его распространения".

"Читая этот документ три месяца спустя ... очевидно, что ни один медицинский работник там не предвидел, что произойдет", - подчеркнули испанские журналисты.

Во время той встречи на территории Европы было зафиксировано всего 45 случаев коронавируса, и большинство инфицированных были людьми, путешествовавшими по Азии или по их контактами.

Через три дня после встречи вспышка инфекции началась на севере Италии. С тех пор из-за COVID-19 там погибло более 32 000 человек.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп еще в средине апреля обвинил ВОЗ в сокрытии информации о реальных масштабах эпидемии в Китае и дезинформации мирового сообщества в интересах Пекина.

Тем временем, жизнь постепенно возвращается в привычное русло после пандемии. Чтобы наверстать упущенное и восстановить экономику в кратчайшие сроки, страны идут на всевозможные ухищрения. Например, привлекая туристов небывалыми скидками. Подробности смотрите в сюжете:

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