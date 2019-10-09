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ЕС готов пойти на большую уступку в переговорах по Brexit: СМИ выяснили подробности

9 октября, 14:44

Брюссель может согласится на предложения Лондона относительно Северной Ирландии

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз согласен уступить Великобритании в одном из вызывающих споры вопросов, которые обсуждаются на переговорах, касающихся предстоящего выхода страны из состава сообщества. Как сообщает на своем сайте газета Times, дипломатические источники в ЕС утверждают, что Брюссель готов наделить Ассамблею (однопалатный парламент) Северной Ирландии правом решать, как долго регион должен будет соблюдать нормативы Евросоюза после Brexit.

"Как стало известно Times, ЕС готов пойти на крупную уступку в обсуждении соглашения о Brexit, согласившись на создание механизма, который позволит Ассамблее Северной Ирландии принять решение о прекращении действия нового режима "бэкстоп" после истечения заранее установленного срока", – пишет издание.

В настоящий момент обсуждается возможность того, чтобы соответствующий вопрос будет поставлен перед Ассамблеей в 2025 году.

По словам источников Times, в качестве ответной уступки Брюссель предлагает Лондону согласиться на единую таможенную границу в Ирландском море, настаивая на отсутствии необходимости создавать вторую таможенную границу на территории острова Ирландия, как предлагает британская сторона. Против такого предложения ЕС уже выступила Демократической юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП).

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На минувшей неделе британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Брюсселю альтернативу режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность ирландской границы, после истечения переходного периода после Brexit.

Предложения, которые в ЕС называют новым "бэкстопом", предполагают, что Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС, но будет оставаться членом единого рынка и соблюдать соответствующие нормативы ЕС после Brexit. При этом также предлагалось, что к 2025 году Ассамблея примет решение о том, продолжат ли для региона действовать правила ЕС или же необходимо будет перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

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Это потенциально проблемный момент для ЕС, так как Ассамблея еще в январе 2017 года временно прекратила свою работу из-за разногласий между двумя крупнейшими политическими силами региона, которые пока так и не были разрешены. Кроме того, правила подсчета голосов, действующие в Ассамблее, и сложившийся там расклад сил фактически означают, что как нынешние союзники британского правительства из ДЮП, так и сторонники объединения Ирландии из партии "Шинн Фейн" фактически будут обладать правом вето в ходе голосования по вопросу о сроках действия "бэкстопа".

Во вторник председатель Европарламента Давид Сассоли по итогам встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном во вторник заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit.

Ранее источники в британском правительстве заявили британским СМИ, что переговоры фактически зашли в тупик из-за того, что Евросоюз не согласен на выход Северной Ирландии из таможенного союза ЕС.

По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который должен в ближайшие несколько дней провести встречу с Джонсоном, найти компромисс до назначенного на 17–18 октября саммита ЕС, будет "крайне сложно".

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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Великобритания Евросоюз Brexit

Источник: ТАСС

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