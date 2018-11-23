Евросоюз и Великобритания согласовали декларацию по Brexit

Вчера, 09:40

Курс британского фунта стерлингов подскочил к доллару на 0,8% после сообщений о согласовании политической декларации

Переговоры продолжаются. Фото: pixabay.com
Переговоры продолжаются. Фото: pixabay.com

Великобритания и Евросоюз намерены сохранить "амбициозные, широкие и гибкие" партнерские и близкие отношения в торговле, говорится в проекте политической декларации о будущих отношениях Лондона и Брюсселя, которая должна быть одобрена на саммите ЕС в воскресенье.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров ЕС согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза. По ее мнению, декларация, уже предварительно одобренная странами-членами, означает "более светлое будущее".

Мэй также дала понять, что она близка к соглашению с Испанией по вопросу Гибралтара, что должно снять еще одно препятствие к согласованию документов по Brexit. Мадрид угрожает блокировать пакет соглашений об условиях выхода Великобритании из ЕС из-за отсутствия договоренностей по будущему механизму отношений с британской территорией.

Курс британского фунта стерлингов подскочил к доллару на 0,8% после сообщений о согласовании политической декларации, что означает высокую вероятность одобрения саммитом ЕС всего пакета соглашений с Лондоном.

Будущие отношения, говорится в декларации, "должны неизбежно учитывать уникальный контекст высокого уровня интеграции" между двумя экономиками и взаимосвязи прошлого и будущего народов и приоритетов союза и Соединенного Королевства.

Декларация "устанавливает параметры амбициозного, широкого, глубокого и гибкого партнерства в торгово-экономическом сотрудничестве, правоохранительной сфере и уголовном правосудии, внешней политике, безопасности и обороне и в более широких областях сотрудничества".

Проект политической декларации о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании предусматривает также сотрудничество сторон в военной, разведывательной и космической областях.

Стороны намерены в своих будущих отношениях "своевременно и на добровольной основе обмениваться разведывательными данными", в частности, в таких сферах, как борьба с терроризмом и противодействие гибридным и киберугрозам, а также, что касается миссий и операций в рамках совместной политики безопасности и обороны, в которые Соединенное Королевство будет вносить свой вклад.

26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС. Пока открытым остается вопрос, как будут выглядеть торговые отношения сторон после 2020 года.

Мэй предстоит получить одобрение британского парламента по условиям Brexit.

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22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.
Великобритания, Евросоюз, Brexit
Источник:

Интерфакс-Украина

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