Санкции ЕС против Лукашенко под угрозой срыва: СМИ узнали причину

Две страны Евросоюза могут помешать остальным странам наказать Беларусь за насилие над демонстрантами

Санкции против правительства Беларуси, о которых накануне договорились члены Совета Евросоюза, могут быть заблокированы самим ЕС – точнее, некоторыми его членами.

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Об этом в своем Twitter сообщил 20 августа европейский журналист Рикард Йозвяк.

"Есть небольшое опасение, что Греция и/или Кипр могут не дать финальный зеленый свет санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст зеленый свет санкциям в отношении Турции", – написал он.

Афины и Никосия уже неоднократно требовали от Евросоюза отреагировать на действия Турции в Средиземноморье, где Анкара проводит морские исследования по поиску природного газа в спорных водах.

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Турция свои действия незаконными не считает, утверждая, что проводит разведку в водах ТРСК – непризнанной миром Турецкой Республики Северного Кипра, которая образовалась после турецкого военного вторжения в Кипр в 1974 году.

Таким образом, турецко-кипрский конфликт может помешать Брюсселю ввести санкции в отношении режима Александра Лукашенко из-за репрессий в отношении участников антиправительственных протестов в Минске и других городах Беларуси. Жители страны вышли на улицы после президентских выборов 9 августа, которые прошли с масштабными фальсификациями и на которых, согласно данным ЦИК, победил Лукашенко.

Больше о том, стоит ли режиму Лукашенко бояться санкций Запада, а также о возможных последствиях протестов в Беларуси читайте в материале "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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