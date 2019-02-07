Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг

Сегодня, 08:23

Евросоюз ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку

Фото: AFP
ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg Евросоюз Евросоюз ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку

Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

"Европейская безопасность зависит от трансатлантических отношений", - считает он.

"ЕС ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку", – подчеркнул Столтенберг.

"Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО", – добавил он.

Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону". При этом Столтенберг утверждал, что приветствует "все европейские усилия" в военной сфере, в том числе планы по созданию фонда, из которого предполагается финансировать значимые проекты в сфере обороны.

"Но важно, чтобы это было дополняющим элементом к НАТО, а не находилось в конкуренции с ней", – считает генсек альянса.

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Столтенберг, европейская армия

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США выдвинули Евросоюзу требование по европейской армии

22 ноября 2018, 09:52

Раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО, заявили в Вашингтоне

Генсек НАТО сделал четкое заявление по созданию европейской армии

20 ноября 2018, 11:31

НАТО остается фундаментом безопасности Европейского Союза, заявил Столтенберг

Еще одна страна отвергла предложение создать европейскую армию

16 ноября 2018, 17:10

Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко, заявил Марк Рютте

Распад Запада или выход из-под "зонтика" США: эксперт оценил возможность создания армии ЕС

15 ноября 2018, 22:49

По словам военного эксперта, создание европейской армии, скорее всего, не пойдет дальше разговоров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной