ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг

Евросоюз ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку

Фото: AFP

ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg 2019-02-07T08:23:00+02:00 Евросоюз Евросоюз ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку

Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

"Европейская безопасность зависит от трансатлантических отношений", - считает он.

"ЕС ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку", – подчеркнул Столтенберг.

"Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО", – добавил он.

Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону". При этом Столтенберг утверждал, что приветствует "все европейские усилия" в военной сфере, в том числе планы по созданию фонда, из которого предполагается финансировать значимые проекты в сфере обороны.

"Но важно, чтобы это было дополняющим элементом к НАТО, а не находилось в конкуренции с ней", – считает генсек альянса.

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

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