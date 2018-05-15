ЕС поставил Польше ультиматум по судебной реформе

Европейский союз дал Польше еще шесть недель для внесения изменений в противоречивую судебную реформу, проводимую в стране. Об этом сообщает Euractiv.

В понедельник в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС, но министры не принимали решения о дальнейших действиях в отношении Польши, в частности, из-за первых изменений в реформе и продолжающихся переговоров.

Следующая встреча состоится 26 июня и тогда, по словам вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Польша может столкнуться с "полным спектром" возможностей, если не будет дальнейших изменений.

"Мы достигли определенного прогресса, но мы все еще считаем, что есть возможность сделать еще больший прогресс, чтобы мы могли сказать, что нет системной угрозы", – заявил Тиммерманс.

"Это может означать, что Комиссия и Польша достигли такого значительного прогресса, и мы говорим, что больше нет системной угрозы верховенству права. Но решение может быть и с другой стороны спектра, что у нас нет прогресса, и мы должны попросить Совет принять участие в следующем этапе статьи 7", – сказал он.

Франция и Германия выпустили совместное заявление, заявив, что обе страны "выражают свое мнение одним голосом, когда нашу общую ценность ставят под угрозу", и выразили свою поддержку Тиммермансу.

"Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку его усилиям в диалоге с польскими властями", – заявила французский министр по европейским делам.

Напомним, Еврокомиссия в декабре прошлого года впервые в истории ЕС решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Польше грозят ряд санкций вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете ЕС. Для введения санкций необходима единодушная поддержка всех членов ЕС. Венгрия уже заявила, что воспользуется правом вето в случае предложения ввести санкции.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС.

"Это тяжелый день для Польши, но и для ЕС. В такие моменты особенно нужным становится диалог. Именно поэтому я пригласил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Брюссель, чтобы продолжить наш разговор, начатый на саммите ЕС", – заявил Юнкер.