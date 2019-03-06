ЕС преодолел миграционный кризис – Еврокомиссия

В Брюсселе отмечают необходимость дополнительных усилий для укрепления миграционной политики

Фото: AFP

ЕС преодолел миграционный кризис – Еврокомиссия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg 2019-03-06T18:50:00+02:00 Евросоюз В Брюсселе отмечают необходимость дополнительных усилий для укрепления миграционной политики

Евросоюзу удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе, радикально перестроив управление миграционными потоками и защиту своих границ. Об этом в среду, 6 марта, объявили на заседании Еврокомиссии (ЕК), подводя итоги четырехлетней работы в области миграционной политики перед саммитом ЕС, который пройдет 21-22 марта.

Евросоюз предоставил защиту и поддержку миллионам людей, спас множество жизней, ликвидировал сети незаконных перевозчиков и сократил число незаконно прибывающих в Европу до самого низкого за пять лет уровня, заявляет Еврокомиссия.

"Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия (мигрантов. – Ред.) отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС. – Ред.), одновременно увеличивая масштаб возвращения (незаконно въехавших – Ред.)", - заявил член ЕК по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Вместе с тем, в Брюсселе отмечают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС, с учетом "постоянно меняющегося геополитического контекста и регулярного усиления миграционного давления в мировом масштабе".

"За три года число прибывающих (в ЕС мигрантов – Ред.) не переставало снижаться, и нынешний уровень составляет лишь 10% от рекордного уровня, достигнутого в 2015 году. В 2018 году было отмечено около 150 тыс. незаконных пересечений границы ЕC. Тем не менее, тот факт, что число незаконных прибытий снизилось, никоим образом не является гарантией на будущее ввиду возможного продолжения миграционного давления. Поэтому необходимо принять глобальный подход к управлению миграцией и защите границ", – делает вывод ЕК.

ЕК также опубликовала перечень необходимых срочных мер в области миграции.

В них, в частности, входит увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте. В западном Средиземноморье также необходимы меры по улучшению управления миграционной ситуацией в том, что касается возврата мигрантов домой, рассмотрения прошений об убежище и обеспечения достойных условий размещения мигрантов.

На центральном средиземноморском маршруте предлагается улучшить тяжелые условия приема и размещения мигрантов в Ливии и содействовать их добровольному возвращению домой.

В ЕК также подчеркивают важность выполнения временных соглашений о высадке на берег, которые обеспечили бы "более систематический и лучше скоординированный европейский подход" к проблеме найденных в море мигрантов до завершения реформы Дублинских правил предоставления убежища.

Ранее сообщалось, что в ЕС ликвидировали группировку, содействовавшую незаконной миграции.

По данным ООН, в мире насчитывается почти 70 млн беженцев, и их количество продолжает увеличиваться.

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