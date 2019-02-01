ЕС согласился сохранить безвиз для британцев даже в случае жесткого Brexit
Каждый житель Британии сможет проводить на территории стран ЕС не более 90 дней каждые полгода
Послы ЕС в пятницу согласились, что подданные Великобритании должны иметь возможность въезжать на территорию ЕС без оформления виз даже в том случае, если Brexit будет реализован без сделки между Брюсселем и Лондоном, сообщает британский телеканал Sky News.
Согласно предложению послов, каждый житель Британии сможет проводить на территории стран ЕС не более 90 дней каждые полгода.
Данное решение будет направлено в Европейский парламент, который уже одобрил законопроект, позволяющий британцам безвизовый въезд даже без сделки по Brexit.
В Британии приветствовали данное решение, при этом документ, в котором оно излагается, вызвал на Даунинг-стрит возмущение из-за статуса Гибралтара.
Спор об этой территории с Испанией был одним из острых моментов, который удалось решить в ходе согласования сделки по Brexit с ЕС, которую позже отказался утвердить британский парламент. В документе о визовом режиме по просьбе Мадрида были сделана сноска, в который говорится, что "Гибралтар является колонией Британской короны".
"Гибралтар... не является колонией, и совершенно неуместно его так называть", – заявил представитель премьер-министра.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай жесткого сценария выхода Великобритании из Евросоюза.
Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.
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