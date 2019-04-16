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Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара: свежие фото и видео

Сегодня, 10:10

Спасателям удалось справиться с огнем, но внутри Нотр-Дама все еще кроется опасность

Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) практически удалось ликвидировать, хотя, как говорят спасатели и правоохранители, внутри здания все еще "добивают" мелкие очаги огня.

И на видео, и на фото можно увидеть, что с улицы французам уже не видно даже дыма, но внутри продолжают работать пожарные. Представитель пожарных Габриэль Плюс рассказал французской газете Le Figaro, что происходит внутри здания.

"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", – сказал он.

В то же время госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявлял, что "пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен".


(c) 2019 Thomson Reuters

Как известно, пожар в Нотр-Даме возник  вечером 15 апреля, около 18:50.Отметим, что сотни спасателей, работавших на тушении легендарной святыни, делают все возможное, чтобы огонь не вспыхнул снова, заливая водой тлеющие элементы здания. По словам смотрителей собора и культурологов, оценить ущерб сейчас невозможно, поскольку речь идет не о какой-то стоимости строительных материалов или конструкций. Огонь уничтожил уникальные средневековые элементы здания, внутреннюю отделку, элементы конструкции, которые создавались сотни лет назад и сохранились до наших дней. Поэтому, по словам экспертов, ущерб, нанесенный огнем, нельзя исчислять лишь в финансовом эквиваленте. Читайте все подробности пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.

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Тег Франция, пожар, нотр-дам де пари, Собор Парижской Богоматери

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