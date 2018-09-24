Еврокомиссия подает на Польшу в Суд ЕС

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с проведенными в этой стране реформами судебной системы. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник, 24 сентября, в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд ЕС на Польшу в связи с нарушением принципа независимости судебных органов в соответствии с новым польским законом о Верховном суде, и попросить суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решение по делу", - отмечается в нем.

Напомним, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в связи с нарушением законодательства Евросоюза Польшей из-за польского национального закона о Конституционном суде.

У польского правительства был месяц, чтобы на это отреагировать.

Отметим, депутаты Европарламента уже одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС.



