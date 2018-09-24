Еврокомиссия подает на Польшу в Суд ЕС

Сегодня, 14:05

В Брюсселе решили бороться с судебной реформой Польши

Еврокомиссия решила судиться с Польшей. Фото 24news.com.ua
Еврокомиссия решила судиться с Польшей. Фото 24news.com.ua

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с проведенными в этой стране реформами судебной системы. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник, 24 сентября, в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд ЕС на Польшу в связи с нарушением принципа независимости судебных органов в соответствии с новым польским законом о Верховном суде, и попросить суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решение по делу", - отмечается в нем.

Напомним, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в связи с нарушением законодательства Евросоюза Польшей из-за польского национального закона о Конституционном суде.

У польского правительства был месяц, чтобы на это отреагировать.

Отметим, депутаты Европарламента уже одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС.

 
 
Польша, суд, Евросоюз, судебная реформа
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Польша отвергла требования ЕК по судебной реформе

15 Сентября, 04:03

Власти Польши готовы судиться с Европейской комиссией в суде ЕС из-за закон о Верховном суде

Украина

Фото: архив

В Украине есть значительный прогресс в судебной реформе и доверии к судам - эксперт ЕС

27 Июля, 15:30

Очистка судебной власти от нечестных или неправильно мотивированных судей - один из приоритетов реформы
Загрузка...

Свободное мнение

Кулуарный прогресс: почему украинцы не видят результатов судебной реформы

17 Июля, 14:32

Евросоюз

Малгожата Герсдорф, фото AFP

В Польше из-за скандальной реформы отправили в отставку верховного судью

4 Июля, 01:38

Дуда сообщил, что должность главы Верховного суда Польши будет занимать председатель Палаты труда и социального страхования

Политика

Джанни Букиккио. Фото: архив

Глава Венецианской комиссии сравнил судебную реформу в Украине с революцией Коперника

3 Июля, 23:01

Ожидания и требования общества по-прежнему высокие

Евросоюз

фото sovetnik.eu

Польша обещает через суд доказать ЕС правомерность своей судебной реформы

2 Июля, 20:40

В Варшаве отреагировали на решение Европейской комиссии начать процедуру привлечения Польши к ответственности за нарушение законодательства ЕС

Политика

Рада приняла судебную реформу. Фото: архив

У Порошенко сделали заявление по завершению судебной реформы

13 Июня, 10:41

Ничего не происходит в магически короткие сроки, когда речь идет о глобальных общественных и государственных изменениях, заявил Филатов

Украина

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий рассказал, почему голосование по Антикоррупционному суду затянулось

26 Мая, 04:30

Спикер Рады сделал новый прогноз по принятию законопроекта
Загрузка...