Еврокомиссия предложила отменить сезонный перевод часов

Государства-члены ЕС, опираясь на принцип субсидиарности, должны сами решить, по какому времени им жить – летнему или зимнему

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о недовольстве граждан ЕС сезонной сменой времени два раза в год.

"Комиссия предлагает сегодня изменить это. Смена времени должна быть отменена", – сказал Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии Евросоюза на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, государства-члены ЕС, опираясь на принцип субсидиарности, должны сами решить, по какому времени им жить – летнему или зимнему.

"Я надеюсь, что парламент (Европейский. – Ред.) и Совет (ЕС. – Ред.) будут того же мнения и найдут решение, соответствующее нашему внутреннему рынку. Время торопит", – отметил глава Еврокомиссии.

Ранее Жан-Клод Юнкер уже заявил, что Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

С тех пор периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. А в октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным.

Однако после критики со стороны экспертов и граждан за несколько месяцев решение отменили.

Напомним, на летнее время часы переводили в июне.