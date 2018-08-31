В Евросоюзе могут отменить переход на зимнее и летнее время

Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время, сообщил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.

При этом сам Юнкер собирается настаивать на отмене перехода на летнее или зимнее время. Еврокомиссия "примет решение по этому вопросу сегодня", сказал он.

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", – цитирует президента Еврокомиссии Deutsche Welle.

Стоит отметить, что моментально это решение принято быть не может. Предварительно Европейская комиссия должна согласовать это решение, выдвинуть проект соответствующего документа, а Европарламенту придется его поддержать.

Ранее мы сообщали, вопрос отмены перевода часов Европарламент рассматривал еще в феврале.

Кроме того, отменить перевод часов на летнее время собирались в Финляндии.

Напомним, что на летнее время часы переводили в июне.