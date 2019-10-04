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Европа не может гарантировать свою безопасность: премьер Нидерландов назвал угрозы

4 октября, 13:35

Дни, когда Европа могла найти убежище под американским зонтиком безопасности, закончились

/ Фото: AFP

Странам Европы нужно увеличить военные расходы, чтобы сохранить НАТО в условиях роста угроз со стороны России, Китая и других стран. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Euractiv.

"Нам это может не понравиться, но дни, когда Европа за минимальную плату могла найти убежище под американским зонтиком безопасности, закончились… Мы не можем гарантировать собственную безопасность. Но Европа может и должна сделать больше", - сказал он.

Чтобы защитить НАТО, Европе нужно прислушаться к призыву президента США Дональда Трампа и увеличить военные расходы, добавил Рютте.

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Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не все государства – члены НАТО смогут выполнить постановление саммита альянса в Уэльсе в 2014 году об обязательном увеличении в течение 10 лет, то есть к 2024 году, военных расходов до 2% ВВП.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.

Также Трамп не озвучивал прямых угроз относительно выхода США из НАТО, однако достаточно жестко озвучил требования к европейским партнерам по альянсу в плане увеличения расходов на финансирование своих подразделений.

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Европа Рютте военные расходы

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