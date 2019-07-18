Петр Порошенко призвал Европарламент принять резолюцию с требованием освободить украинских моряков

В Страссбурге обсуждают нарушения в России прав человека, верховенства права и демократии

Пятый президент Украины Пептр Порошенко прибыл в Страсбург, чтобы содействовать принятию в Европарламенте важных для Украины решений.

Речь идет, в частности, о резолюции по поводу плененных украинских моряков.

Европарламент рассматривает сегодня резолюцию о нарушении в России прав человека, верховенства права и демократии.

На этой неделе здесь выбирают и новое руководство Евросоюза.

Команда Петра Порошенка прибыла сюда, чтобы налаживать связи с новым руководством европейских структур.

"Очень важно сформировать здесь мощное украинское лобби, такое же, как было в прошлом созыве Европарламента. Мы встретились с друзьями Украины. Почти 30 депутатов Европарламента приняли в ней участие. Длилась встреча полтора часа вместо отведенных 45 минут", – говорит пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам Петра Порошенка, на встрече говорили о том, чтобы уже на первой сессии в Европарламенте рассмотрели украинский вопрос.

Пятый президент Украины считает, что резолюция должна иметь несколько принципиальных для Украины пунктов.

"Первое: продолжение санкций против России. Чтобы не повторять плохой опыт ПАСЕ. Второе: это безусловное освобождение наших моряков. Третье: требование освободить всех украинских заложников. Мы также требуем включить в повестку дня так называемый "азовский" пакет санкций", – заявил Петр Порошенко.

По словам Порошенка, обсуждали на встрече и вопрос продолжения макрофинансовой помощи Украине. "За границей мы должны объеденить все усилия, и работать на Украину", – заявил пятый президент Украины.

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