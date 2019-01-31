Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Европа предупреждала Мадуро, что пойдет на такой шаг, если он не объявит выборы

Хуан Гуайдо в окружении своих сторонников. Фото: AFP

Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0af/288/5c50af288c311.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0af/288/5c50af288c311.jpg 2019-01-31T14:00:00+02:00 Евросоюз Европа предупреждала Мадуро, что пойдет на такой шаг, если он не объявит выборы

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны – члены Евросоюза. Голосование по документу состоялось в четверг в ЕП в Брюсселе.

"Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны", – сказал глава ЕП Антонио Таяни журналистам сразу после голосования.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей:

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

Позже лидер оппозиции Венесуэлы заявил о поддержке со стороны военных.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

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