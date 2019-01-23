Одной диктатурой меньше: в Венесуэле свергли режим "друга Путина"

Оппозиция отстранила президента Николаса Мадуро от власти - исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента

Одной диктатурой меньше: в Венесуэле свергли режим "друга Путина" 2019-01-23T20:39:00+02:00 Другие страны Оппозиция отстранила президента Николаса Мадуро от власти - исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента



















Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Соответствующее заявление он сделал на митинге, который проходит сегодня в столице Каракасе, тем самым бросив вызов действующему президенту Николасу Мадуро, который победил на прошедших 10 января.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию", – цитирует его издание El Nacional.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene#OEAconVzlapic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 23 января 2019 г.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы обвинил оппозицию в "узурпации функций исполнительной власти" и попросил Генпрокуратуру определить меру пресечения для "нарушителей".

Временным президентом Венесуэлы уже признал президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", – цитирует его Белый дом в распространенном заявлении.

Признал его полномочия и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

"Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное признание для возвращения страны к демократии", — написал он в своем Twitter в среду.

Напомним, что накануне власти Венесуэлы задержали 27 солдат по подозрению в подготовке к свержению Николаса Мадуро.

Кроме того, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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