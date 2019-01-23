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Одной диктатурой меньше: в Венесуэле свергли режим "друга Путина"

Сегодня, 20:39

Оппозиция отстранила президента Николаса Мадуро от власти - исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента

Одной диктатурой меньше: в Венесуэле свергли режим "друга Путина" Другие страны Оппозиция отстранила президента Николаса Мадуро от власти - исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Соответствующее заявление он сделал на митинге, который проходит сегодня в столице Каракасе, тем самым бросив вызов действующему президенту Николасу Мадуро, который победил на прошедших 10 января.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию", – цитирует его издание El Nacional.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы обвинил оппозицию в "узурпации функций исполнительной власти" и попросил Генпрокуратуру определить меру пресечения для "нарушителей".

Временным президентом Венесуэлы уже признал президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", – цитирует его Белый дом в распространенном заявлении.

Признал его полномочия и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

"Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное признание для возвращения страны к демократии", — написал он в своем Twitter в среду.

Напомним, что накануне власти Венесуэлы задержали 27 солдат по подозрению в подготовке к свержению Николаса Мадуро.

Кроме того, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок.

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Источник:

ТАСС

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