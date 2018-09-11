Европейские фермеры разрушают стереотипы о здоровой пище

Сегодня, 07:15

Крупнейшая городская смарт-ферма Европы расположена на двадцати сотках ландшафтного парка неподалеку самого центра Берлина


Европейские фермеры разрушают стереотипы о здоровой пище. Они доказывают – естественной и экологически чистой может быть не только деревенская еда, но и городская. А ферма может успешно работать не только в селе, но и в мегаполисе.

Крупнейшая городская смарт-ферма Европы расположена на двадцати сотках ландшафтного парка неподалеку самого центра Берлина. Для выращивания овощей здесь применяют простой и одновременно гениальный подход – замкнутый цикл производства, где особую роль играют рыбы.

Вода, в которой плавают рыбы, проходит через специальные фильтры. С помощью бактерий рыбьи экскременты превращаются в удобрения. Растения их поглощают, а очищенная вода возвращается обратно к рыбе. И так по кругу. Потребность в гормонах или пестицидах отпадает сама собой. Но главное, смарт-фермы экономят до восьмидесяти процентов воды, и столько же – территории.

Африканский сом – одна из самых удачных рыб для городского фермерства. Сомы привыкли выживать в трудных засушливых условиях Африки, поэтому им не нужно много пространства. Кроме того, эта рыба – идеальный потребитель кормов. Из одного килограмма корма получают один килограмм филе. Для сравнения, чтобы получить килограмм говядины, надо скормить около семи килограммов корма.

Цикл выращивания составляет 6 месяцев. За это время рыбы вырастают из пятидесяти граммов до полутора килограммов.

Кроме привычных овощей и салатов здесь также выращивают фрукты: банан, инжир, лимон, папайя. Урожая еще не собирали. Это эксперимент. Но если он удастся, владельцы планируют открыть еще одну смарт-ферму. Исключительно по выращиванию экзотических фруктов.

Идея городского фермерства заключается в том, чтобы всю необходимую пищу – качественную и здоровую – выращивать как можно ближе к местам проживания потребителя.

Смарт-ферма не предусматривает продуктовых отходов. Из выращенной продукции здесь производят соки, соусы, рыбные консервы. А это, среди прочего, еще и дополнительные рабочие места.

Напомним, в Европе стало модным выращивать овощи на крышах.

Ранее мы писали о том, что органические продукты в Украине становятся популярнее.
видео, ферма, органические продукты
Источник:

"Сегодня"

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