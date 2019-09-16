Евросоюз обновил правила по контролю над экспортом вооружений: подробности

Совет ЕС учел ряд событий, как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне

Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский союз (ЕС) обновил европейские нормы по контролю над экспортом вооружений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Совет решил внести поправки в общую позицию Совета от 8 декабря 2008 года по вопросу о контроле над экспортом оружия, а также принял заключения по пересмотру общей позиции", – отмечается в нем.

В документе говорится, что Совет учел "ряд событий, как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне, которые привели к возникновению новых обязательств для государств-членов после принятия общей позиции в 2008 году".

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"Эти события включают, в частности, вступление в силу 24 декабря 2014 года Договора о торговле оружием (ДТО), который регулирует международную торговлю обычными вооружениями", – поясняет Совет.

Кроме того, ЕС напоминает "о своей приверженности укреплению контроля над экспортом военной техники и оборудования и укреплению сотрудничества, и содействию сближению в рамках общей внешней политики и политики безопасности".

"Это должно быть сделано путем установления, поддержания и осуществления высоких общих стандартов управления передачей военной техники и оборудования всеми государствами-членами", - добавил Совет.

В документе говорится, что "торговля военной техникой и технологиями должна осуществляться ответственным и подотчетным образом".

"Совет вновь заявляет о своей приверженности содействию сотрудничеству и сближению в политике государств-членов в целях предотвращения экспорта военной техники и оборудования, которые могут использоваться для внутренних репрессий или международной агрессии, или способствовать региональной нестабильности", - заключил Совет.

Напомним, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг крупнейших мировых экспортеров оружия. Украина выпала из топ-10 торговцев, заняв 12-е место. Причина – российская военная агрессия. Из-за нее наша страна больше занята обеспечением украинской армии и работой над тем, чтобы заместить российские комплектующие своими или западными разработками.

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