Евросоюз попытается заставить Иран вернуться к ядерной сделке
Федерика Могерини рассказала, как Европа будет добавиться от Ирана исполнения своих международных обязательств
Евросоюз собирается максимально усердно добиваться восстановления обязательств Ирана в рамках "ядерной сделки" – Совместного всеобъемлющего плана действий, соблюдать который Тегеран ранее призвали Германия, Франция и Великобритания.
Такое заявление на саммите глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе 15 июля сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Мы начнем заседание с Ирана, чтоб посмотреть, как сохранить сделку все вместе, с нашими международными партнерами, прилагая все усилия, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам", — сказала она.
Напомним, что в 2015 году Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия СВПД заключили с Ираном СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН, США и ЕС.
Но 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД, а ровно через год его иранский коллега Хасан Роухани распорядился приостановить часть обязательств Исламской республики по ядерной сделке, а спустя два месяца отменил еще некоторые обязательства.
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