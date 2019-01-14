Евросоюз против Brexit: евродепутаты принялись "уговаривать" Британию

Сегодня, 13:58

Члены Европарламета признали влияние Британии на ЕС и выразили готовность работать вместе с Лондоном

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительству Великобритании следует отказаться от своего решения по выходу королевства из состава Европейского союза.

С таким призывом обратились к Лондону члены Европейского парламента. Как пишет Deutsche Welle, текст письма был опубликован 14 января изданиями немецкой медиа-группы Funke.

В частности, в обращении европарламентариев прозвучали несколько конкретных тезисов: они высоко ценят "огромное влияние британских политиков и граждан", оказанное в последние 40 лет, а также будут рады решению британцев остаться в ЕС, вместе реформировать и улучшать его.

"Мы хотим послать британскому народу и, соответственно, Палате общин сигнал, дав им понять, что, если британцы решат остаться, мы будем им рады", – объяснил представитель Христианско-демократического союза ФРГ в правоцентристской Европейской народной партии Петер Лизе.

Напомним, что 15 января в нижней палате британского парламента состоится голосование насчет сделки о Brexit, достигнутой премьером Терезой Мэй с Брюсселем.

В свою очередь, сама Мэй назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".
Великобритания, Европарламент, Евросоюз, брексит, Brexit

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Рixabay.com

План по Brexit: Великобританию призвали провести очередной референдум

16 Сентября 2018, 11:54

У Лондона возникла неопределенность относительно переговоров с Брюсселем по Brexit

Евросоюз

Фото: twitter.com/peoplesvote_hq

В Лондоне собирается самая большая акция против Brexit

20 Октября 2018, 16:40

В центре британской столицы уже собралось более 100 тысяч человек, демонстрацию возглавляет мэр Лондона 
Загрузка...

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Глава Европарламента заявил, что исключает возможность отложить дату Brexit

17 Октября 2018, 23:44

По словам Таяни, стороны должны достичь соглашения до установленной даты выхода Великобритании из ЕС

Евросоюз

Фото: AFP

В Британии депутаты планируют отстранить правительство Мэй от власти

Вчера, 18:19

В реализации данного плана участвуют представители сразу нескольких партий

Евросоюз

Фото: AFP

Обвал ВВП и тысячи безработных: названы последствия "жесткого" Brexit

11 Января, 13:01

В Конфедерации британской промышленности оценили, как выход из ЕС без сделки повлияет на экономику королевства

Евросоюз

В авиасообщении могут возникнуть сбои. Фото: pixabay.com

Британию предупредили о проблемах с авиаперевозками в случае жесткого Brexit

10 Января, 15:52

Сбои в воздушном трафике могут продлиться на протяжении месяцев после Brexit
Загрузка...