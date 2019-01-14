Евросоюз против Brexit: евродепутаты принялись "уговаривать" Британию

Члены Европарламета признали влияние Британии на ЕС и выразили готовность работать вместе с Лондоном

Правительству Великобритании следует отказаться от своего решения по выходу королевства из состава Европейского союза.

С таким призывом обратились к Лондону члены Европейского парламента. Как пишет Deutsche Welle, текст письма был опубликован 14 января изданиями немецкой медиа-группы Funke.

В частности, в обращении европарламентариев прозвучали несколько конкретных тезисов: они высоко ценят "огромное влияние британских политиков и граждан", оказанное в последние 40 лет, а также будут рады решению британцев остаться в ЕС, вместе реформировать и улучшать его.

"Мы хотим послать британскому народу и, соответственно, Палате общин сигнал, дав им понять, что, если британцы решат остаться, мы будем им рады", – объяснил представитель Христианско-демократического союза ФРГ в правоцентристской Европейской народной партии Петер Лизе.

Напомним, что 15 января в нижней палате британского парламента состоится голосование насчет сделки о Brexit, достигнутой премьером Терезой Мэй с Брюсселем.

В свою очередь, сама Мэй назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".