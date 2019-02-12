Евросоюз запускает совместный оборонный проект за 590 миллионов евро
Европейское сотрудничество в оборонной сфере поможет странам ЕС более эффективно тратить средства налогоплательщиков
Евросоюз предусмотрел выделение 590 млн евро на совместные проекты в сфере обороны
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .
"Впервые в европейской истории, ЕС поощряет оборонное сотрудничество с бюджетным пакетом в 590 млн евро", – говорится в сообщении.
В течение нескольких следующих недель, после завершения процедуры согласования со странами-членами ЕС, Еврокомиссия примет первую в истории Рабочую программу совместного финансирования промышленных проектов в сфере обороны в рамках бюджета ЕС на 2019-2020 годы.
В Еврокомиссии отмечают, что эта программа будет учитывать предложения по Европейской программе развития оборонной промышленности и будет отвечать принципам Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), Плана развития возможностей (CDP) и сотрудничества между ЕС и НАТО.
"Европейское сотрудничество в оборонной сфере поможет странам ЕС более эффективно тратить средства налогоплательщиков, и иметь больше отдачи от этих денег. Оборонное сотрудничество способствует развитию мощной и инновационной оборонной промышленности, укрепляет автономность ЕС и его технологическое лидерство в обороне. Оборонное сотрудничество, которое было невозможно представить себе еще несколько лет назад, становится реальностью сегодня", – заметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам труда, роста, инвестиций и конкуренции Катайнен.
Отмечается, что в прошлом году Еврокомиссия предложила создать полномасштабный Фонд европейской обороны на бюджетный период 2021-2027 годов объемом в 13 млрд евро. Он будет предназначен как для тематических исследований, так и для наращивания возможностей в сфере европейской обороны. Эти предложения были уже одобрены Европейским парламентом и Европейским Советом, и сейчас проходят этап окончательной правовой экспертизы и согласования со странами-членами.
Напомним, в конце минувшего года в Париже создали коалицию европейских вооруженных сил, к которой уже присоединились 10 стран: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Испания, Португалия, Эстония и Финляндия. Таким образом – Европа стремится уменьшить зависимость от Соединенных Штатов путем совместного анализа военных и гуманитарных кризисов, а также совместного поиска решений, как на них реагировать.
Как мы уже сообщали, о необходимости Европе иметь собственные объединенные вооруженные силы еще два года назад говорил экс-премьер Чехии Богуслав Соботка.
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