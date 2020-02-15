Facebook блокирует более миллиона фейковых аккаунтов ежедневно – Цукерберг

Россия и Иран с помощью социальных сетей вмешиваются в политику и выборы в других странах

/ Фото: Getty Images

На данный момент Facebook блокирует более 1 млн фейковых аккаунтов в день. Об этом основатель самой популярной сети в мире Facebook Марк Цукерберг заявил, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Цукерберг подчеркивает, что начиная с 2016 года набирает оборотов политическое вмешательство в выборы с помощью социальных сетей. Такую тактику, по его словам, в частности, можно наблюдать со стороны России и Ирана.

"В течение буквально последних пары недель Facebook предотвратил массированную атаку России на Украину, и Ирана на США", – заявил Марк Цукерберг.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Ранее мы сообщали, что компания Facebook обнародовала заявление об удалении значительного количества страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, участвовавших в скоординированном и недостоверном поведении, ориентированном на Украину… Несмотря на то что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", – говорится в заявлении Facebook.

Согласно раскрытым Facebook данным, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

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